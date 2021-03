Ikone der Pop-Kultur: William Shatner ist „Captain Kirk“.

picture alliance / dpa

New York. Das „Raumschiff Enterprise“ hob erst mit Verspätung so richtig ab. Dafür hält die kultische Verehrung von Captain Kirk umso länger an.

Es gibt nicht viel, was den Kapitän von „Raumschiff Enterprise“ aufhalten könnte - eine globale Pandemie gehört sicher nicht dazu.Und so feiert Schauspieler William Shatner - für „Star Trek“-Fans: „Captain James T. Kirk“ - seinen Geburtstag