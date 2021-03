Massenkarambolage in Bayern: 65 Fahrzeuge krachen ineinander

Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwischen Denkendorf und Lenting rund 65 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Michael Schmelzer/Vifogra/dpa

München. Ein plötzlicher Hagelschauer hat auf der A9 in Bayern zu Unfällen mit Dutzenden Fahrzeugen geführt.

Bei der Massenkarambolage auf der Autobahn 9 in der Nähe von Ingolstadt sind 18 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren in den Unfall nach einem Hagelschauer am Freitag 65 Fahrzeuge verwickelt. Die Behörden