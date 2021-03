Eine Frau schützt sich mit Kapuze vor dem Schneeschauer in Berlin.

Annette Riedl/dpa

Offenbach am Main. „Margarethe“ ist Schuld: Der Anfang des Frühlings lässt erheblich auf sich warten. Selbst Schneeschauer sind keine Seltenheit. Das Bibbern geht vorerst weiter.

Der Frühlingsanfang gestaltet sich zäh. Dem Kalender nach beginnt an diesem Samstag die wärmere Jahreszeit, aber das Wetter hält sich nicht dran, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Schuld ist das Hochdruc