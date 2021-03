Menschen spazieren in Essen und genießen das sonnige Wetter.

Caroline Seidel/dpa

Bergisch Gladbach. Er kostet nichts, ist gesund und kann spontan unternommen werden: Der Spaziergang. Seit Corona ist das Flanieren und Schlendern verstärkt im Trend - und hat eine neue soziale Bedeutung bekommen.

Ob in Parks, Wäldern oder zwischen Feldern: In der Corona-Krise ist der gute alte Spaziergang verstärkt in Mode gekommen. „Das ist ja auch kein Wunder“, sagt Prof. Jens Kleinert von der Abteilung Gesundheit und Sozialpsychologie der Deutsch