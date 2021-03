Das Robert Koch-Institut zählt seit Beginn der Pandemie mehr als 2,5 Millionen nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Erneut ist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stark angestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen bundesweit bei 95,6. Am Donnerstag hatte sie noch bei 90, am Mittwoch bei 86,2 gelegen.Außerdem meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 17.482 Co