Wird der Spring Break in den USA zum nächsten Superspreader-Event?

Jugendliche Partygänger feiern im Außenbereich des Cafe Ibiza, während der Spring Break am Strand von Fort Lauderdale und in den nahegelegenen Bars in vollem Gange ist.

Mike Stocker/South Florida Sun/dpa

Miami. Noch ist das Coronavirus nicht besiegt - auch nicht in den USA. Dennoch feiern Studenten in Florida ohne Maske und Abstand als wäre nichts gewesen.

Die USA sind das von der Corona-Pandemie am schwersten betroffene Land weltweit. Seit der ersten Corona-Infektion im März 2020 starben in den Vereinigten Staaten bislang mehr als 537.000 Menschen an dem Virus. Auch wenn die Neuinfektionen a