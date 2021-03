Tiger Woods ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder zu Hause.

Matt Slocum/AP/dpa

Los Angeles. Der Golf-Profi erholt sich von seinen Knochenbrüchen. Doch wird es ein Comeback auf dem Green geben?

Der Golf-Superstar Tiger Woods hat das Krankenhaus nach seinem schweren Autounfall verlassen und ist wieder zu Hause in Florida. Das gab der 45-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung auf seinem Twitter-Kanal bekannt. „Ich werde mich zu Hau