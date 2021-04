In vielen Pflegeeinrichtungen wird das Thema Sexualität ausgeschwiegen. Dabei ist es vielen Bewohnern ein Bedürfnis, über ihr sexuelles Verlangen sprechen zu können und es ausleben zu dürfen.

imago images/photothek

Berlin/Merseburg/Hamburg. Mit dem Umzug in ein Altersheim endet für Menschen nicht automatisch das sexuelle Verlangen. Doch in vielen Einrichtungen ist das Thema Sexualität noch immer ein Tabuthema. Dabei würden Pflegepersonal und Bewohner von einem offeneren Umgang profitieren.

"Heute ist mir was passiert: Bei der Pflege eines Bewohners ging dieser an seinen Penis und rubbelte schnell daran. Ich war etwas schockiert ehrlich gesagt und weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Ich meine, ich weiß, dass alte