Bluttat in den USA: Acht Menschen in Massage-Salons erschossen

Atlanta: Vier weitere Menschen wurden durch Schüsse in zwei Wellnesseinrichtungen getötet.

Elijah Nouvelage/AFP

Atlanta. Im US-Staat Georgia werden innerhalb kurzer Zeit in drei Massage-Salons acht Menschen erschossen. Nur gut drei Stunden nach den Vorfällen nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest.

Acht Menschen sind am Dienstag in drei verschiedenen Massage-Salons im südlichen US-Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit erschossen worden. Gut drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta nahm die Polizei einen 21-