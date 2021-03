Mehrere Menschen in drei Massage-Salons erschossen

In insgesamt drei Massage-Salons sind Menschen ums Leben gekommen.

Mike Stewart/AP/dpa

Atlanta. Im US-Staat Georgia werden innerhalb kurzer Zeit in drei Massage-Salons acht Menschen erschossen. Nur gut drei Stunden nach den Vorfällen nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Über das Motiv wird gerätselt.

Acht Menschen sind am Dienstag in drei verschiedenen Massage-Salons im südlichen US-Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit erschossen worden.Gut drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta nahm die Polizei einen 21-J