„Das ist so okay, jetzt zu gehen“, erklärt Thore Schölermann zum Votum des Publikums. „Ich hatte schon so ein schlechtes Gewissen, dass ich so weit gekommen bin gegen so gute Leute.“

Köln. Es war die kurioseste Maske im Wettbewerb: Der sogenannte Monstronaut ist enttarnt worden.

Fernsehmoderator Thore Schölermann ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als sogenannter Monstronaut enttarnt worden.Der 36-Jährige - etwa bekannt aus der Castingshow „The Voice of Germany“ und dem Magazin „taff“ - schälte sich am D