Prinz Philip (M) verlässt das Krankenhausgelände in London.

Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

London/Windsor. In den vergangenen Wochen lief es nicht rund für die Royals. Neben Meghans Rassismusvorwürfen hing die Sorge um Prinz Philip wie eine dunkle Wolke über dem Palast. Nun scheint sich das Blatt zu wenden.

Das dürfte die Queen aufatmen lassen: Prinz Philip hat seinen Krankenhausaufenthalt in London beendet. Der 99 Jahre alte Ehemann von Königin Elizabeth II. (94) verließ das King-Edward-VII.-Hospital in London, nachdem er rund einen Monat in