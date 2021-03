Uralte Bibel-Schriften in Höhlen am Toten Meer aufgetaucht

In Israel sind biblische Fragmente aus der Zeit um 130 nach Christus entdeckt worden. (Symbolbild)

imago images/Steinach

Tel Aviv. Die Bibel-Fragmente stammen aus der Zeit um 130 nach Christus. Auch ein mumifiziertes Kinderskelett und der möglicherweise älteste Korb der Welt gehören zu dem wichtigen Fund.

In Israel sind nach Angaben der nationalen Altertumsbehörde erstmals seit Jahrzehnten Fragmente einer Schriftrolle mit biblischen Texten entdeckt worden. Der Fund sei in einer Höhle in der Nähe des Toten Meeres gemacht worden, teilte die Be