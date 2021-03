Auto rammt Fußgänger in US-Stadt San Diego - drei Tote

Rettungskräfte stehen am Unfallort in San Diego, nachdem ein 71-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf einen Gehsteig geraten und in eine Gruppe Fußgänger gerast ist.

Gregory Bull/AP/dpa

Washington. San Diego steht unter Schock: Ein Auto rast in eine Gruppe Fußgänger. Mindestens drei Menschen sterben. Die Polizei nimmt den Fahrer fest - und rätselt über das Motiv.

In der Großstadt San Diego an der US-Westküste ist ein 71-Jähriger mit seinem Wagen auf einen Gehsteig geraten und in eine Gruppe Fußgänger gerast. Drei Menschen kamen ums Leben, sechs wurden zudem teils schwer verletzt, erklärte Polizeiche