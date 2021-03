Für die Ausstellung "Was hattest du an?" hat Emely Egerland mit 14 Frauen aus Norddeutschland gesprochen und erzählt anonymisiert ihre Geschichten. (Symbolbild)

imago images/Addictive Stock

Kiel. Emely Egerland gibt Vergewaltigungsopfern eine Stimme. Mit ihrer Ausstellung "Was hattest du an?" gewährt sie Einblicke in die Gefühlswelt von Betroffenen und thematisiert den Mythos der Opferschuld.

Triggerwarnung: In diesem Text werden sexualisierte Gewalthandlungen und deren Folgen für die Betroffenen geschildert. Diese können belastend und retraumatisierend sein.„Ich befand mich plötzlich auf der Herrentoilette. Ein langjährig