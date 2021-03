"Papa vermisst dich" – Prinz Williams Kinder schreiben Karte an Diana

Zum Muttertag schrieben die drei Kinder von William und Kate ihrer verstorbenen Oma Diana eine Karte.

picture alliance/dpa/Kensington Palast via PA Media/Matt Porteous

London. Charlotte, George und Louis schrieben zum Muttertag Karten an ihre verstorbene Oma Diana. Die Botschaften wurden bei Instagram veröffentlicht.

Am Sonntag wurde in Großbritannien der Muttertag gefeiert. Zu diesen Anlass ließen Prinz William und Kate Middleton die Öffentlichkeit an einer Familientradition teilhaben: Jedes Jahr zum Muttertag schreiben ihre Kinder George, Charlotte un