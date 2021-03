Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat nun ein Erfurter Urteil teilweise aufgehoben.

Karlsruhe. Ein Mann, der seine Sexfantasien an betäubten Frauen ausgelebt hat wurde 2019 in Erfurt veruteilt. Der Fall beschäftigt jedoch weiterhin die Richter.

Ein Mann, der sich an betäubten Frauen vergangen und das Geschehen gefilmt haben soll, kommt in Erfurt erneut vor Gericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob seine Verurteilung zu neun Jahren Haft mit späterer Sicherungsverwahrung