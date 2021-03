Auf dem Heimweg in der Dunkelheit haben viele Frauen ein mulmiges Gefühl.

Hannover. Viele Frauen haben Angst, wenn sie nachts alleine nach Hause gehen. Dabei können Männer viel dafür tun, dass sich das ändert. Diplom-Pädagoge Sebastian Tippe erklärt, worauf es ankommt.

"Sie wollte nur nach Hause gehen", steht auf einem Plakat geschrieben, das eine Frau am Samstagabend in London während einer Mahnwache in die Höhe hält. Gemeint ist die 33-jährige Britin Sarah Everard, die sich am 3. März in der W