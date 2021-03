Im "Polarland" in der chinesischen Heilongjiang Provinz bekommen Besucher echte Tiere zu Gesicht.

AFP/STR

Harbin. Im Nordwesten Chinas hat das "erste Eisbären-Hotel der Welt" eröffnet – und zieht sowohl Gäste an als auch massive Kritik.

Chinas aus westlicher Sicht fragwürdiger Umgang mit Wildtieren erhält ein neues Kapitel: In einem Polarland-Freizeitpark in Harbin öffnete am Freitag ein Eisbären-Hotel mit echten Tieren. Die Parkbetreiber werben damit, dass Hotelgäste rund