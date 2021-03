Aus einem Rettungswagen heraus hat ein Sanitäter selbsternannte "Corona-Rebellen" als "Spinner" beleidigt.

Düsseldorf. Mit seiner Rettungswagen-Ansage an die "Corona-Rebellen" sorgt ein Sanitäter für Aufsehen – er darf seinen Job behalten.

"Ihr seid doch Spinner!": Der Sanitäter, der mit seiner Durchsage an "Corona-Rebellen" in Düsseldorf für Aufsehen gesorgt hat, hat sich für den Zuspruch bedankt. "Vielen Dank für die Unterstützung und die tollen Jobangebote in den letzten T