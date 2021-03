Rund 52 Millionen Menschen hierzulande wollen sich impfen lassen.

imago images/Jochen Eckel

Berlin. Die Bundesregierung zeigte sich zuletzt zurückhaltend, was die Impfungen für die gesamte Bevölkerung gegen das Coronavirus betrifft. Eine Studie macht jetzt Hoffnung: Laut den Autoren kann jeder in Deutschland bis Juli mit einer Impfung rechnen.

Bis Ende September soll jeder Mensch in Deutschland ein Impfangebot bekommen – so der Plan der Bundesregierung. Weiterhin wird sich streng an die Impfreihenfolge gehalten, obwohl zahlreiche Vakzine in den Hinterzimmern der Impfzentren