Corona-Inzidenz steigt zum fünften Mal in Folge deutlich

Im Infektionszimmer für Covid-19-Patienten auf der Intensivtherapiestation der Universitätsmedizin Rostock wird ein Patienten im künstlichen Koma gepflegt.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Pandemie nimmt in Deutschland wieder deutlich Fahrt auf. Die dritte Welle läuft - obwohl das Ausmaß der Lockerungen bisher noch überschaubar ist. Wie schlimm droht die Lage zu werden?

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist zum fünften Mal in Folge deutlich gestiegen. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 82,9 und damit weit höher als am Vortag (79,1), wie aus den Zahlen