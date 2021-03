Bei Kindern und Jugendlichen steigt die Zahl der Infektionen.

imago images/Westend61

Berlin. Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland. Besonders betroffen scheinen laut dem RKI Kinder und Jugendliche zu sein. Hier soll es laut RKi-Chef Lothar Wieler einen Zusammenhang mit der britischen Variante B.1.1.7 geben.

Der Aufwärtstrend bei den Corona-Fallzahlen in Deutschland hält nach Daten vom Samstag an. So meldeten Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.674 Corona-Neuinfektionen – 3117 mehr als vor genau einer Woch