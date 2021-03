Inzidenzwert steigt massiv – Über 3000 Corona-Neuinfektionen mehr als in Vorwoche

Viele Menschen sind auf das Reisen mit der Bahn angewiesen – ohne Chance auf Mindestabstand.

imago images/Gottfried Czepluch

Berlin. RKI-Chef Lothar Wieler hatte am Freitag betont, dass man sich in der dritten Welle befinden würde – die Corona-Zahlen am Samstagmorgen geben ihm recht.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.674 Corona-Neuinfektionen gemeldet – und damit 3.117 mehr als vor genau einer Woche. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektio