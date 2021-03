Bei dem Angeklagten (M.) waren im Mai 2020 ein illegales Waffenlager sowie Schriften mit rechtsextremen Inhalten entdeckt worden.

Leipzig . In Kisten, Eimern und Säcken hatte der KSK-Soldat ein gefährliches Arsenal an Waffen und Sprengstoff in seinem Garten vergraben. Der Angeklagte kommt mit einer Bewährungsstrafe davon.

Jahrelang hortete ein Elitesoldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK) Waffen, Sprengstoff und Munition in seinem Garten in Nordsachsen – dafür muss er aber nicht ins Gefängnis. Das Landgericht Leipzig verurteilte den 46-Jährigen am Freitag zu