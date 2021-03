Wie reagiert Bohlen auf Instagram? Was sagt Pietro? Geht Bruce Darnell auch?

Tschüß, Dieter Bohlen!

TVNOW / Stefan Gregorowius

Köln. Bohlen verlässt RTL. Was sagt er selbst? Was sagt Pietro Lombardi? Und muss Bruce Darnell etwa auch gehen? Ein Update.

Was für ein Tag! Am Dienstag hat RTL seinen langjährigen Dieter Bohlen verabschiedet, und zwar aus beiden großen Shows: DSDS und "Das Supertalent". Schmallippig meldete der Sender: Alle Betroffenen wurden davon informiert. Was den Verdacht