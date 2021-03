Wann öffnen die Campingplätze in Norddeutschland?

Die Camper in Deutschland stehen in den Startlöchern und würde gerne schon über Ostern schon wieder ihre Wohnmobile oder Wohnwagen aufstellen.

Thierry Roge/dpa

Hamburg. Die Campingplatzbetreiber in Norddeutschland sind vorbereitet, doch noch dürfen sie ihre Tore nicht öffnen. So ist der aktuelle Stand.

Die Sehnsucht sich mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil an einem traumhaften Strand an der Ost- oder Nordsee zu stellen oder in den Harz mit seinen dichten Wäldern und rauem Charme, ist derzeit sehr groß. Die Camper stehen bereit und würden ger