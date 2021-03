Sturmtief „Klaus“ sorgte für umgekippte Bäume. Am Wochenende könnten die Schäden größer werden.

Jonas Walzberg/dpa

Offenbach. Umgestürzte Bäume und ein gelockertes Kirchturmkreuz: Sturmtief „Klaus“ hat Teile Deutschlands ordentlich durcheinandergewirbelt. Die stärksten Böen stehen uns aber noch bevor.

Nach einem stürmischen Donnerstag dürfte sich die Lage an der Wetterfront in Deutschland vorerst wieder etwas entspannen.Zwar soll es auch am Freitag in weiten Teilen des Landes weiterhin windig bis stürmisch bleiben, allerdings nicht so st