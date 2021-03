Zwei Frauen sind bei Regen und stürmischem Wetter auf der Seebrücke in St. Peter-Ording unterwegs.

Bodo Marks/dpa

Offenbach am Main. Mit orkanartigen Böen hat sich Sturmtief „Klaus“ am Donnerstag in Deutschland gezeigt.

