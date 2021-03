Der Impfstoff von Johnson&Johnson wäre das vierte von der EU zugelassene Vakzin.

imago images/Sven Simon

Amsterdam. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat die Zulassung für den Impfstoff von Johnson&Johnson empfohlen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Zulassung für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson in der EU empfohlen. Damit gab die EMA am Donnerstag in Amsterdam grünes Licht für den vierten Impfstoff