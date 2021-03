Doppelmord in Rheinland-Pfalz: Ein 38-Jähriger soll seine Mutter und einen Mann getötet haben.

Polizei Rheinland-Pfalz

Weilerbach. Mit großem Aufgebot hatte die Polizei in Rheinland-Pfalz nach dem 38-Jährigen gefahndet. Er soll seine Mutter und einen Mann getötet haben.

Zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Rheinland-Pfalz hat sich der Tatverdächtige gestellt. Der Mann habe sich am Donnerstag kurz vor 14 Uhr auf einer Polizeidienststelle in Kaiserslautern gemeldet, sagte ein Sprecher des