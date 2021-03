Judith Rakers: "Ich fühle mich nicht wohl in einer Schublade"

Moderatorin Judith Rakers überraschte die Zuschauer bei "The Masked Singer".

imago images/Sven Ellger

Köln. Sie war das Küken bei "The Masked Singer": Im Interview verrät Tagesschausprecherin Judith Rakers unter anderem, warum sie vor der Teilnahme gezögert hat, wieso Küken auch in ihrem Leben abseits der Bühne eine Rolle spielen und wie sie an neue Herausforderungen herangeht.

Ihre Stimme kennen Millionen Deutsche aus der "Tagesschau" – trotzdem hat bei "The Masked Singer" kaum jemand Moderatorin Judith Rakers im Küken-Kostüm vermutet. In der vierten Ausgabe des Show-Spektakels von ProSieben kam Rakers unter