Mitarbeiter der Spurensicherung auf einem Anwesen in Weilerbach.

Uwe Anspach/dpa

Weilerbach. Mit großem Aufgebot fahndet die Polizei in Rheinland-Pfalz weiter nach einem Verdächtigen. Der 38-Jährige soll seine Mutter und einen Mann getötet haben.

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Rheinland-Pfalz hat die Polizei mit zahlreichen zivilen und uniformierten Kräften am Mittwoch nach dem Tatverdächtigen gefahndet.Die Behörden appellierten an die Bevölkerung, keine Anhalter mitz