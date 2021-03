Enttarnt: Moderatorin Judith Rakers nimmt ihre Maske ab.

Willi Weber/ProSieben/dpa

Köln. Blaues Plüschkostüm, piepsige Stimme: Das Küken in der Show „The Masked Singer“ war keine große Sängerin, aber putzig. Nun musste das Tierchen die Flatter machen.

Eine „Tagesschau“-Sprecherin lässt Federn: Moderatorin Judith Rakers ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als plüschiges Küken enttarnt worden. Die 45-Jährige zog sich am Dienstagabend die Maske vom Gesicht, in der sie unerkannt an