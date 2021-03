Die Polizei sucht in Weilerbach bei Kaiserslautern nach dem Sohn des einen Opfers.

dpa/Harald Tittel

Weilerbach. Bei Kaiserslautern findet die Polizei in einem Wohnhaus die Leichen eines Mannes und einer Frau – jetzt sucht sie den tatverdächtigen Sohn.

In einem Wohnhaus in Weilerbach bei Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Die Toten, eine 60 Jahre alte Frau und ein 65 Jahre alter Mann, seien am Morgen in einem Gehöft entdeckt worden, teilte das Polizeip