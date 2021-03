Kurz nach der Tat ist das Mädchen geflüchtet und wandte sich an die Polizei.

Norbert Försterling/dpa

Göppingen. Sie lockten ein kleines Mädchen in eine Wohnung in Göppingen und vergewaltigten sie. Gegen drei Tatverdächtige ist ein Haftbefehl erlassen worden.

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens in Baden-Württemberg sind drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Zwei 18 Jahre alte und ein 19 Jahre alter Mann werden verdächtigt, das Mädchen am vergangenen Donnerstag in