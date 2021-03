So erkennen Sie gefälschte Corona-Selbsttests

Der hohe Andrang auf die Corona-Selbsttests ruft Internet-Betrüger auf den Plan, warnen Experten.

imago images/MiS

Karlsruhe. Wegen des hohen Andrangs auf die Corona-Tests des Discounters Aldi warnen Experten vor Fake-Angeboten aus dem Internet.

In Rekordzeit waren die Corona-Tests am Samstag in den Aldi-Filialen ausverkauft. Nur langsam kommen jetzt die ersten Angebote auf den Markt. Wegen der hohen Nachfrage nach den Tests schlagen die Cybersicherheitsexperten des Karlsruher Inst