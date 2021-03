Tierretter in Uniform: „Ein Tier gibt einem etwas zurück“

Polizeikommissarin Farina Nolde und Polizeikommissar Torsten Schrader halten während eines Polizeieinsatzes in Lahe zwei Hundewelpen.

Moritz Ahrens/Polizeidirektion Hannover/dpa

Frankfurt am Main. Ein adipöser Igel im Abwasserrohr, eine Kuh auf einem Baugerüst, eine abgesperrte Autobahn für eine Entenfamilie - immer wieder rücken Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr für Tierrettungsaktionen an. Die Tierretter in Uniform freuen sich vor allem über eines.

Wenn man eine Fledermaus einfangen will, ist vor allem eines wichtig: Sie sollte nicht fliegen, denn eine fliegende Fledermaus einzufangen ist fast unmöglich.Was also sollte Polizeioberkommissar Alexander Schmitz tun? Sein Problem: In ein P