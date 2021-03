Meist jüngere Menschen sitzen am vergangenen Wochenende im Frankfurter Hafenpark. Das frühlingshafte Wetter hat auch an diesem Wochenende erneut viele Menschen ins Freie gelockt.

Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt am Main. Zahlreiche Menschen versammeln sich am Wochenende im Frankfurter Hafenpark: Mit Musik und Alkohol - und teils ohne Maske und Abstand. Die Polizei räumt schließlich das Gelände. Über das weitere Vorgehen mit Feier-Hotspots in der Corona-Krise soll nun beraten werden.

Mehrere Hundert Menschen haben am Wochenende laut Polizei im Frankfurter Hafenpark gefeiert und dabei teils die Corona-Regeln missachtet.Die Beamten hatten im Laufe des Samstags zunächst bei schönem Wetter mehrere Versammlungen beendet und