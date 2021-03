Eine FFP2-Maske wird in einem Labor geprüft.

Fabian Strauch/dpa

Berlin. Nachprüfungen der Dekra sollen ergeben haben, dass die FFP2-Masken gar nicht so gut schützen, wie bislang gedacht.

Die FFP2-Masken sind im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein entscheidendes Mittel und sind in vielen Bundesländern in Deutschland beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. FFP2-Masken bieten nachweislich