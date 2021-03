Das verletzte dreijährige Mädchen wurde noch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Regensburg gebracht. Erlag dort aber ihren Verletzungen. (Symbolbild)

Lucas Bäuml/dpa

Painten. Der Fahrer des Transporters hatte beim Rangieren das Kind übersehen. Für die Dreijährige kam jede Hilfe zu spät.

In Bayern ist am Samstag ein dreijähriges Mädchen von einem rückwärts fahrenden Transporter überrollt und tödlich verletzt worden. Zuvor hatte der 42 Jahre alte Fahrer an einem Wohnhaus in Painten Pakete zugestellt, wie die Polizei mitteilt