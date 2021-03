Viele Verbraucher kauften am bereits am ersten Tag des Angebots einen Corona-Schnelltest.

Ulrich Perrey/dpa

Mülheim an der Ruhr. Tests gehören seit Beginn der Pandemie zum Instrumentenkasten für den Kampf gegen Corona. Auch für Wege aus dem Lockdown sollen sie eine wichtige Rolle spielen. Zum Verkaufsstart im Einzelhandel gab es enen Ansturm der Kunden.

Die Discounter Aldi und Lidl haben sich vom riesigen Ansturm auf die ersten Corona-Selbsttests im Einzelhandel am Samstag überrascht gezeigt.„Die Artikel, die wir stationär in den Filialen vorrätig hatten, waren am Vormittag in den meisten