Zahlreiche Kunden warten auf die Öffnung einer Filiale von Aldi in Hannover. Der Discounter bietet nun Corona-Schnelltests zu Verkauf an.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mülheim an der Ruhr. Tests gehören seit Beginn zum Instrumentenkasten für den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Auch für Auswege aus dem Lockdown sollen sie eine wichtige Rolle spielen. Aldi bietet nun Selbsttests zum Verkauf an.

Der großflächige Verkauf von Corona-Selbsttests im Einzelhandel startet an diesem Samstag. Die Schwesterunternehmen Aldi Nord und Aldi Süd bieten nach eigenen Angaben ab dann Tests als Aktionsware direkt an der Kasse an. Aber auch der Konku