Ex-Sprachschüler greift Lehrer mit Messer an

Ein Zettel an der Eingangstür informiert über die vorübergehende Schließung einer Sprachschule in schleswig-holsteinischen Mölln.

Ulrich Perrey/dpa

Lübeck. Messerattacke an einer Sprachschule in Mölln: Ein früherer Sprachschüler soll einen Lehrer plötzlich angegriffen und schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter schweigt.

In einer Sprachschule in Mölln in Schleswig-Holstein hat ein ehemaliger Schüler einen Lehrer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Hintergründe des Angriffs seien noch völlig unklar, sagte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ull