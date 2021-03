Mord in Viersener Kita: Die angeklagte Erzieherin wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Viersen. Die 25-jährige Erzieherin soll der dreijährigen Greta den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben.

Für den Mord an der kleinen Greta in einer Viersener Kita ist ihre Erzieherin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mönchengladbach sprach die 25-Jährige am Freitag schuldig. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schw