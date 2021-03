Für Nacktfotos und "private" Bilder? WhatsApp arbeitet an neuer Funktion

WhatsApp will offenbar eine besondere Funktion einführen.

dpa/Carsten Rehder

Berlin. Ja, mit WhatsApp kann man so allerhand verschicken – zum Beispiel sehr intime Bilder für den Partner. Doch das Internet vergisst nicht, und das kann für den einen oder anderen ein böses Erwachen zur Folge haben. Genau hier will WhatsApp Abhilfe schaffen.

Kennen Sie das? In einem gelangweilten Moment verschicken Sie womöglich Bilder, die Sie im Nachhinein bereuen – oder die niemand in der Zukunft sehen soll. Der Messenger WhatsApp arbeitet offensichtlich an einer Funktion für selbstzers