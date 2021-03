Ein Friseurin in NRW ist trotz positivem Corona-Test zur Arbeit erschienen. (Symbolbild)

imago images/Sven Simon

Eschweiler. In NRW muss ein Friseursalon seinen Betrieb wieder einstellen. Eine Mitarbeiterin war trotz positivem Corona-Test zur Arbeit erschienen.

Eine Friseurin soll trotz eines positiven Corona-Tests in einem Salon in Eschweiler bei Aachen tätig gewesen sein. Der Betrieb des Salons sei zur "allgemeinen Gefahrenabwehr" am Dienstag sofort untersagt worden, teilte die Stadt am Donnerst