Ein nach einer Explosion zerstörtes Reihenendhaus in Schlewsig-Holstein. In dem Haus hat die Polizei eine Leiche gefunden.

Nortorf. Tagelang wird eine Frau vermisst. Sie wird unter den Trümmern eines bei einer Explosion zerstörten Reihenendhauses vermutet. Nun wird dort eine Leiche gefunden.

Am Vormittag schlägt ein Spürhund an: Im Obergeschoss des am Montagvormittag bei einer Explosion zerstörten Reihenendhauses in Nortorf in Schleswig-Holstein ist eine Leiche gefunden worden. Die Leiche müsse zwar noch identifiziert werden, m