Rapper Smudo ist an der Entwicklung der Corona-App "Luca" beteiligt.

dpa/Axel Heimken

Berlin. Seit Erscheinen wurde die Corona-Warn-App mit viel Kritik bedacht. Fanta-4-Sänger Smudo reagierte und beteiligte sich an der Entwicklung einer neuen App – das Ergebnis heißt "Luca". Über das neue Gadget wurde beim Corona-Gipfel gesprochen.

Mit Songs wie "MfG", "Die da!?!" und "Sie ist weg" haben die Musiker von Fanta 4 in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben. Ein Sänger der Band sorgt nun in einem ganz anderen Bereich für Aufsehen: Smudo ist an der