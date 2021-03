Wende nach blutiger Attacke in Schweden – doch kein Terror

Angriff in schwedischer Kleinstadt. Die Polizei spricht von einer mutmaßlichen Terrortat. (Symbolbild)

Mikael Fritzson/AFP

Stockholm. Sieben Menschen sind Opfer einer blutigen Attacke in der südschwedischen Kleinstadt Vetlanda geworden. Die Polizei ermittelte zunächst wegen Terrorverdachts.

Die Polizei in Schweden geht nicht mehr davon aus, dass der Angriff auf mehrere Menschen in der Stadt Vetlanda eine Terrortat war. Der zuständige Staatsanwalt sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT am Donnerstag, gegen den mutmaßliche